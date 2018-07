Achttien maanden cel met uitstel na aanranding 12 juli 2018

Een 54-jarige man uit Heusden-Zolder is veroordeeld tot een celstraf van achttien maanden met uitstel voor seksueel misbruik van zijn stiefkleindochter. Op 26 december 2017 sloeg de man 's nachts toe, naar eigen zeggen uit onweerstaanbare drang. Op 12 januari 2018 werd er ook kinderporno gevonden op de computer van de man. Rond 2000 had de man al gelijkaardige feiten gepleegd bij een minderjarig meisje waar hij de nonkel van was. Zij bleef toen bij haar neefjes slapen. Toen ze alleen in de woning waren, sloeg de man toe. De beklaagde wordt voor vijf jaar ontzet uit zijn rechten en moet zich laten begeleiden. Aan één slachtoffer moet hij 4.000 euro betalen, aan het andere slachtoffer 2.500 euro.





(BVDH)