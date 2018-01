Acht maanden cel voor kinderporno 20 januari 2018

Een 34-jarige man uit Heusden-Zolder is veroordeeld tot acht maanden cel voor het bezit en de verspreiding van kinderporno. Hij verspreidde de kinderporno tussen 2 december 2007 en 29 oktober 2012. Tot juli 2016 was er sprake van bezit. De beklaagde gaf verstek in de rechtbank. Hij krijgt naast de celstraf ook een geldboete van 3.000 euro. (BVDH)