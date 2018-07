Academie voor beeldende kunsten start met derde graad 05 juli 2018

02u30 0 Heusden-Zolder Vanaf 1 september gaat de academie voor beeldende kunsten van start met de derde graad in CC Leopoldsburg. Deze academie uit Heusden-Zolder startte in september 2016 met een nieuwe filiaal in CC Leopoldsburg. Twee jaar later blijkt dit initiatief een schot in de roos te zijn.

165 leerlingen tussen 6 en 12 jaar (eerste en tweede graad) volgden dit schooljaar les in de creatieve ateliers van CC Leopoldsburg. Een aantal van deze leerlingen beëindigt dit jaar de tweede graad, maar zou toch graag in Leopoldsburg les blijven volgen. De academie wil deze jongeren dan ook de kans bieden om hun studietraject zonder onderbreking verder te zetten binnen de eigen gemeente. Bijgevolg zijn ook jongeren vanaf 12 jaar die graag starten welkom. Dankzij het nieuwe decreet Deeltijds Kunstonderwijs, dat vanaf 1 september in voege treedt, wordt het voor de academie bovendien mogelijk om in Leopoldsburg een volledige derde graad (12 - 18 jaar) aan te bieden. De academie vroeg het gemeentebestuur dan ook toestemming om met deze derde graad te mogen starten. Tijdens de gemeenteraad van 2 mei werd groen licht verleend. (BVDH)