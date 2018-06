40 maanden cel voor brutale home invasion bij bejaarde 14 juni 2018

02u38 0 Heusden-Zolder De 47-jarige Abdilhedi A. uit Heusden-Zolder is schuldig bevonden aan een brutale home invasion bij een bejaarde vrouw (77) uit Geel. Hij vliegt 40 maanden achter de tralies. Zijn kompaan uit Geel krijgt een celstraf van 5 jaar.

De home invasion vond op 28 oktober vorig jaar plaats in de Spreeuwenstraat in Geel. Twee gemaskerde mannen stampten om 23 uur de voordeur van een woning in. De gangsters sleurden de 77-jarige vrouw doorheen de woning. Terwijl ze de inboedel overhoop haalden, dreigden ze er mee de vrouw met een mes te doden als ze niet zou vertellen waar de kluis stond. Ze gingen uiteindelijk aan de haal met geld en juwelen. Abdilhedi A. en zijn kompaan Rachid B. konden nadien worden opgepakt op basis van telefonieonderzoek.





De man uit Heusden-Zolder schreeuwde tijdens het proces zijn onschuld uit. Zijn gsm werd op de avond van de home invasion weliswaar in Geel getraceerd, maar bij beweerde dat hij enkel een bezoek heeft gebracht aan zijn broer die een café runt in Geel. Toch zijn er volgens de rechtbank in Turnhout voldoende bewijzen. Verdict: 40 jaar voor Abdilhedi A. uit Heusden-Zolder, en 5 jaar voor zijn kompaan uit Geel. "Het zijn zeer ernstige feiten die een grote impact hebben op het slachtoffer. Vandaar de strenge bestraffing", aldus de rechtbank die ook rekening hield met het strafverleden van de beklaagden. (JVN)