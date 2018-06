37 maanden cel gevraagd voor seksueel misbruik 12 juni 2018

Een 53-jarige man uit Heusden-Zolder riskeert een celstraf van 37 maanden na seksueel misbruik van minderjarigen. Eén dossier is reeds verjaard, maar werd wel aangehaald om het probleem te schetsen. De man sloeg in 2017 toe bij zijn kleindochter, die hij even daarvoor in bed had gelegd. Hij sprak zelf van een drang om haar te betasten en misbruikte het meisje in haar slaap. De man betwistte de feiten niet: "ik heb er heel veel spijt van en besef dat dit niet kan. Ik ben in behandeling en ben met mijn neus op de feiten gedrukt. Graag bied ik mijn verontschuldigingen aan", stamelde hij.





De burgerlijke partij vroeg de aanstelling van een kinderpsychiater om de schade te bepalen. "Meneer heeft zware feiten gepleegd", onderstreepte ook de procureur, die een celstraf van 37 maanden vordert. Indien de man de nodige begeleiding zal volgen, kan de straf voor de helft worden uitgesproken met probatieuitstel. Bij de voorwaarden hoort ook contactverbod met minderjarigen en verder mag de man zich ook niet vestigen in de buurt van scholen. De raadsvrouw van beklaagde vroeg om de hele celstraf met probatie uit te spreken. (BVDH)