13.895 euro aan taksen geïnd tijdens verkeerscontrole 02u58 0

De politie heeft woensdag voor maar liefst 13.895 euro aan achterstallige verkeersbelastingen geïnd tijdens controles in de gemeente. Die controles verliepen in samenwerking met de Vlaamse Belastingdienst. In totaal reden 1.114 bestuurders voorbij de automatische nummerplaatherkenner van de lokale politie Heusden-Zolder. Negentien van hen hadden hun verkeersbelasting niet of niet volledig betaald. Eén recordhouder had zelfs nog voor 2.778 euro belastingen open staan. Zijn auto is prompt in beslag genomen. Tijdens de actie liet de politie twintig bestuurders een ademtest afleggen. Iedereen bleek nuchter te rijden. (RTZ)