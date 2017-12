"Zij zijn een tweede familie voor mij" BRITSE VELDRIJDER BEN TURNER (18) VIERT FEESTDAGEN BIJ GASTGEZIN BIRGER VANDAEL

02u35 0 Karolien Coenen De 18-jarige Brit Ben Turner (op de fiets) verblijft deze winter bij de familie Sneyers. Heusden-Zolder Ben Turner is achttien jaar, komt van het Britse Doncaster en wil het maken als veldrijder. Om die droom in vervulling te laten komen, woont hij de hele winter bij de familie Sneyers in Lummen. "Natuurlijk zou ik tijdens de feestdagen graag gewoon eens thuis wakker worden, maar ik vind het ook wel fijn om op verschillende plaatsen de Kerstsfeer op te snuiven", vertelt hij.

De familie Sneyers woont in deelgemeente Meldert en sport is de rode draad van de familie. Vader Yves verbeterde onlangs in zijn categorie nog het Belgisch record kogelstoten, de jongste dochter Anke (16) is G-sportster en haalde op het WK in Zwitserland brons in het verspringen en zilver op de 400 meter en ook zonen Matthias (24) en Thomas (18) zijn al hun hele leven bezig met de fiets. Thomas is zeker een bezige bij en als speaker, fotograaf en schrijver leerde hij veel veldrijders kennen. Voor buitenlandse renners en rensters is het soms handig om eens een nachtje in ons land te kunnen vertoeven en zo werd de woning van de familie "Veldrithotel Sneyers".





Vorige winter was het de huidige Europese kampioen veldrijden Loris Rouiller uit Zwitserland die vaak bij het gastgezin verbleef. Dit jaar is Ben een hele winter lang te gast.





"Hij is een beetje ons vijfde kind", lacht Yves. Op het wereldkampioenschap in Belvaux in februari 2017 behaalde Turner brons. "Toen kreeg ik een contract voorgeschoteld bij Beobank Corendon. Ik kende Thomas van de wedstrijd en vroeg of hij toevallig een gastgezin kende waar ik deze winter zou kunnen verblijven. En zo ben ik hier beland", zegt de Brit.





Het is uiteraard geen evidentie voor een tiener om zijn familie en vrienden achter te laten, maar Turner heeft een doel voor ogen: veldrijder worden. "Het is grotendeels een Belgische sport dus hier leer je de stiel. Ik ben sinds september hier, maar ging tussendoor wel een drietal weken terug. Mijn vader komt me hier regelmatig bezoeken. Uiteraard mis ik Yorkshire wel eens, al is de winter ook zo weer om. En mijn gastgezin is als een tweede familie voor mij."





Geen 'football and beer'

Turner is dus allesbehalve een typische Britse jongere die houdt van 'football and beer'. "Als Belgen horen dat ik van Doncaster kom, praten ze altijd over Doncaster Rovers, terwijl dat niet eens een bekende ploeg is. Thomas heeft me hier wel eens meegenomen naar een match, maar het zegt me niets. En ik drink ook geen alcohol. Ik vraag me af wat er mis is met mij", lacht hij. Veldrijden, dat is wel helemaal zijn passie. "Het is afwisselend en biedt elke week iets anders. Vroeger deed ik aan BMX of maakte ik tochtjes met mijn vader. Later reed ik eens een veldritje mee. Dat werden er steeds meer en zo is de liefde voor de sport ontstaan."





De feestdagen zijn een drukke bedoening bij de familie. Op Tweede Kerstdag was er de wereldbekerveldrit in Zolder (Ben werd 26ste), een halve thuiscross dus.





"Naar jaarlijkse gewoonte komt dan ook de veldrijdster Helen Wyman een keertje bij ons overnachten", legt Yves uit. "Na Zolder is er wel tijd om eens een keertje iets lekkers te eten, maar op Kerstmis moest ik natuurlijk op tijd gaan slapen. Niet dat ik dat erg vind, ik slaap graag en veel", glimlacht Ben.