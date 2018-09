"We zijn gemotiveerd voor landelijk debuut bij Gembo B" Jarich Piccard - KBBC Zolder 07 september 2018

Het nieuwe bestuur werkte hard aan de terugkeer en dit weekend mag Zolder zijn debuut vieren in landelijke met de verplaatsing naar Gembo Borgerhout B. In het tussenseizoen werd de vlot scorende Jarich Piccard (24) van Alken overgenomen. "Iedereen is dubbel gemotiveerd om de start in landelijke niet te missen", vertelt Piccard. "De kwaliteiten van Gembo ken ik niet, maar het is een team dat traditioneel vlot in de middenmoot meedraait. Onze voorbereiding verliep op uitzondering van het toernooi van de Limburgse Verstandhouding vlot. Conditioneel staan we sterk, de rest zal nog aanpassen worden. Ook voor mijzelf. In landelijke gaat alles een stapje sneller. Vier jaar geleden stopte ik even met basket, nu sta ik in landelijke. We gaan ons vel duur verkopen. Gezien onze ervaring met onder andere Bart Geerdens moeten we het behoud haalbaar zijn." (GGT)