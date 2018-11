“Voel je die pedaal in het midden? Héél belangrijk”: zestien blinden en slechtzienden kruipen achter stuur op circuit van Zolder Marco Mariotti

26 november 2018

19u11 0 Heusden-Zolder Zestien blinden en slechtzienden uit heel Vlaanderen zijn vandaag achter het stuur gekropen op het circuit van Zolder. Voor de meesten was het een absolute primeur. Ook voor de instructeurs.

“Voel je het linker pedaal met je voet? Daar moet je mee schakelen. En die in het midden is héél belangrijk. De rem!” Niet evident voor de rij-instructeurs van rijschool LUST uit Roeselare. Zij moesten maar liefst zestien blinden of slechtzienden op weg helpen met hun nieuwste ervaring: autorijden.

Zelfrijdend

“Ik heb nog nooit met de auto gereden en vind het wel een beetje spannend”, zegt Karolien uit Hasselt. “Een héél andere beleving dan passagier te zijn. Ik mis het wel in mijn leven, want je bent steeds afhankelijk van anderen of van het openbaar vervoer. Hopelijk komt de zelfrijdende auto er snel, want daar zou ik meteen gebruik van willen maken. Zélf beslissen waar en wanneer je ergens heen gaat, het moet geweldig zijn. Hier zal ik toch al niet worden geflitst.”

Voor Johan is ook de eerste keer, maar hij is bijzonder enthousiast. “Draai je sleutel maar naar boven zodat de motor start. Zet hem nu maar in eerste", legt instructeur Olaf uit. “Niet té veel gas geven hé, want anders zitten we rap tegen die betonnen muur aan." Maar Johan luistert goed naar alle instructies en legt het parcours - met wat hulp bij het sturen - probleemloos af.

Kick

Zowat alle deelnemers vonden het kicken om de controle van het stuur over te nemen. “Je ziet familieleden in je omgeving voor hun rijbewijs gaan, maar weet dat het nooit voor u is weg gelegd. Met deze ervaring kom je plots toch héél dichtbij de wereld van de autobestuurder.”

Volgende editie

Het was Vige Antwerpen en vzw De Markgrave, de sportvereniging en de samenwerkende voorzieningen voor blinden en slechtzienden uit Antwerpen. “Ze staan te popelen om hier aan te kunnen deelnemen”, zegt projectmedewerker Harry Geyskens die zélf slechtziend is. “We hebben zelfs lotjes moeten trekken omdat we téveel inschrijvingen hadden. Bij de volgende editie komt de rest aan de beurt.” Geyskens zelf heeft ook nooit met de wagen gereden. “Ja, één keer. Meer dan 40 jaar geleden. Een paar kilometer ergens afgelegen. De passagier had meer schrik dan ikzelf”, lacht hij.

Na genoeg oefenen mochten enkele ‘waaghalzen’ nog het circuit op en meer dan 25 kilometer per uur rijden.

Het iniatief van dit alles is van Lucas Smits van Waesberghe, directeur van ClientMatch, met Chris Vanhee van Promove, aanbieder van rijvaardigheidscursussen.