"Vermoord door knettergekke crimineel" DOCHTER DOODGESLAGEN LISETTE WIL NIET DAT DADER OOIT VRIJKOMT BIRGER VANDAEL

16 juni 2018

02u39 1 Heusden-Zolder Knettergek gedroeg Lahcen M. zich op 11 februari 2016 voor hij aan zijn dodelijke raid begon. Toch wandelde hij die dag blootvoets uit een niet gesloten isoleercel van het ziekenhuis in Heusden-Zolder. "Deze man mag nooit meer vrijkomen", reageert Kelly Dirkx, dochter van het dodelijk slachtoffer Lisette (54).

Nog voor het ochtendgloren werd de overbuur van Lahcen wakker door het lawaai bij zijn buren. Beklaagde stond er naakt voor de badkamer en spoot met de douchekop water door het venster. "Wat later stond hij met een bezemsteel buiten een schijngevecht na te spelen. Vervolgens trok hij alle gordijnen in het huis af en gooide die over zijn bejaarde moeder in de zetel. Gezien de psychotische problemen in het verleden werd besloten naar de spoed te gaan", aldus Turan.





Ondanks de knettergekke toestand van beklaagde en zijn verleden werd zijn isoleercel nooit op slot gedaan. "In de PAAZ afdeling nam hij een pen ter handen, beschilderde hij de muren van zijn cel, gooide hij foto's in de pompenbak en liet hij de kraan lopen. Hij was bang dat hij zou worden platgespoten en viel twee verplegers aan. Uiteindelijk wandelde hij halfnaakt en blootvoets het ziekenhuis uit. Op de parking trok hij twee palen uit en begon hij aan zijn wildemanstocht, waarbij Lisette Meerten om het leven kwam.





Psychiatrie

Turan onderstreepte dat het geen proces van het ziekenhuis was, maar benadrukt dat mits de juiste handelingen de feiten niet hadden plaatsgevonden. "Mijn cliënt wou dit niet. Hij smeekte om hem op te nemen in de psychiatrie. Sindsdien boekte hij progressie en daarom moet hij opnieuw onderzocht worden." Dat vond advocaat van de burgerlijke partijen Bert Partoens niet nodig: "Als hij op vijftien jaar niet veranderd is, zal dat sinds het laatste onderzoek niet anders zijn."





Dirkx toonde een foto van haar moeder Lisette. "Ik wil haar tonen zoals ze was. Ze had al twee kleindochters en ik was zwanger. Het zou een feestjaar worden, maar plots kwam dat telefoontje: vermoord door een losgeslagen crimineel. Ik moet vandaag tegen mijn vierjarig kindje zeggen dat zijn oma door zo'n man er niet meer is. Waarom? We zijn moegestreden en de vraag om een vrijspraak is een klap in ons gezicht. Deze man mag nooit meer vrijkomen."





Spijt

Beklaagde betuigde ten slotte zijn spijt: "Ik zag en hoorde die dag dingen die er niet zijn. Als ik er met mijn hoofd bij was, zou ik zoiets nooit doen. Ik had een probleem en ze moesten me helpen", zei beklaagde. "Men wou u helpen, maar u liep weg uit het ziekenhuis", besloot de rechter. Vonnis op 6 juli.