"Vermoedelijk het werk van meerdere daders" Korpschef stelt samen met FBI profiel op van Limburgse paardenbeul TOON ROYACKERS

04 augustus 2018

Korpschef Geert Luypaert van de politie Heusden-Zolder werkt samen met de FBI aan een profiel van de Limburgse paardenbeul. De korpschef volgde in 2013 nog een opleiding voor leidinggevenden aan de National Academy van de FBI. En daar zijn ze blijkbaar bijzonder geïnteresseerd in de Limburgse 'cases'. Al vermoedt de korpschef zelf dat er meerdere daders aan het werk zijn.

Vorige maand moest een dierenarts nog een paard laten inslapen na een geval van schrijnende mishandeling in een weide op de Runkstersteenweg in Hasselt. De daders hadden een diepe snijwonde in de flank van een pony gekerfd. Het dier is helaas niet het enige slachtoffer. Tot in Nederland komen er steeds meer meldingen binnen. Korpschef Geert Luypaert hoopt dat de politie met dit profiel tot nieuwe inzichten en dichter bij een oplossing kan komen.





Hebben jullie al verdachten?

"Zo ver zijn we nog niet. Het zijn ook moeilijke zaken, hé. De feiten gebeuren vaak 's nachts op afgelegen plekken en in open lucht. Je hebt dan minder sporen die bruikbaar zijn voor het onderzoek. Na opnieuw een geval van mishandeling vorig jaar heb ik in overleg en op vraag van het parket Limburg de 'legal attaché' van de FBI België gevraagd het fenomeen samen te onderzoeken. Die was meteen geïnteresseerd en ook de Amerikaanse FBI toonde interesse."





Serieus? Wil de FBI de zaak ter harte nemen?

"Absoluut. Het gebeurt al langer dat er via een 'profiel' naar verdachten wordt gezocht. Vergelijk het met seriemoordenaars. In de tweede helft van de vorige eeuw stelden ze in de VS vast dat die verschillende daders wel bepaalde gelijkenissen vertoonden. Als er dan ergens gelijkaardige feiten gebeuren, weet de politie naar wat voor iemand ze op zoek moet gaan. Je komt uiteraard niet automatisch bij de dader uit door met een klik op je computer door de verschillende politiedatabanken te gaan. Ik beschouw het meer als een hulpmiddel, zoals een leugendetector. Officieel is het resultaat van die machine niet doorslaggevend, maar er kunnen wel daders mee door de mand vallen. Ook in Amerika hebben ze al langer meldingen van dierenmishandelingen. We vermoeden dat er bij die daders ook sterke overeenkomsten zijn in karakter en voorgeschiedenis. Door de feiten in onze streek te koppelen aan gelijkaardige vaststellingen in Amerika helpen we dat onderzoek vooruit. Twee FBI-profilers uit Hawaï en Honolulu hadden al onderzoek gedaan naar dat soort daders. Het opstellen van een profiel kan ons helpen verdachten te vinden. In tegenstelling tot bij seriemoordenaars is daar bij dierenmishandeling nog veel minder studiemateriaal over. De FBI was dus zeker geïnteresseerd om de gebeurtenissen in Limburg in het onderzoek te betrekken."





Iemand die zoiets doet, moet toch psychopathische neigingen hebben?

"Het is alleszins iemand die iets van paarden kent. Je moet weten hoe je zo'n dier moet benaderen en het vertrouwen kunt winnen. Zo'n dader heeft maar één kans om toe te slaan. Als het paard één keer hevige pijn voelt, slaat het op de vlucht. Het zal dus vermoedelijk iemand zijn die veel in het paardenmilieu vertoeft. Mogelijk ook iemand die al getuige was van dierenmishandeling en dat gedrag nu om een bizarre reden kopieert."





Er zijn mensen die twijfelen of er wel een paardenbeul is. Zij denken dat de dieren zichzelf verwonden, als ze opschrikken door vuurwerk of een luchtballon...

"Dat kan natuurlijk gebeuren. Door de media-aandacht de voorbije jaren zijn mensen tegenwoordig een stuk alerter. Als een paard nu ernstige verwondingen heeft, wordt er sneller aangifte gedaan. Dat kunnen we alleen maar toejuichen. De politie zoekt dan automatisch of er scherpe voorwerpen in de weide aanwezig zijn waaraan het dier zich verwond kan hebben, maar die vinden we niet altijd. Sinds vorig jaar heb ik al heel wat kennis opgedaan, maar ik ben nog altijd geen specialist. Daarom heb ik ook deskundigen betrokken bij het onderzoek, zoals dierenarts Tom Mariën van de paardenkliniek in Lummen. Vaak konden we niet anders dan besluiten dat een mens verantwoordelijk was voor de verwondingen. Er zijn bijvoorbeeld gevallen waar een scherp voorwerp in de vulva van een merrie gestoken werd. Dat kan niet anders dan door een mens gebeuren."





Je twijfelt of er maar één paardenbeul is?

"Inderdaad. In de media wordt vaak de term 'paardenbeul' gebruikt, maar ik vind dat wat ongelukkig gekozen. De zaken zijn allemaal zo verschillend en de verwondingen zijn vaak anders. Daarom denken we dat deze feiten het werk zijn van meerdere daders."





Hebben jullie al verdachten op het oog?

"Met het profiel dat we nu opstellen, kunnen we op zoek gaan, maar we zullen nog altijd meer bewijs nodig hebben. Een profiel alleen is niet voldoende, maar het onderzoek met de FBI is wel bijzonder nuttig. We hopen hiermee een bijdrage te kunnen leveren en hopelijk het dierenleed te bestrijden. Daar doen we het voor."