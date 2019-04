“Meisjes zochten koene ridder, maar liepen in de armen van ultieme bad boy”: 60 maanden cel voor man (25) uit Heusden-Zolder Birger Vandael

12 april 2019

10u13 0 Heusden-Zolder De rechtbank van Hasselt heeft een 25-jarige man uit Heusden-Zolder veroordeeld tot zestig maanden cel omdat hij de voorbije jaren verschillende minderjarige meisjes seksueel misbruikt heeft. Beklaagde ging specifiek op zoek naar kwetsbare slachtoffers die van huis waren weggelopen en op zoeken waren naar genegenheid.

De procureur vatte tijdens de behandeling het verhaal goed samen: “De meisjes waren op zoek naar een beetje genegenheid en hoopten hun koene ridder op het witte paard te ontmoeten. Helaas kwamen ze beklaagde tegen, een man met minder goede intenties.” In de buurt van de stationsbuurt bleven de meisjes rondhangen. De twintiger plukte hen hier vervolgens weg.

Eerst chillen, daarna seks

In feite gebruikte de man steevast hetzelfde stramien om de dames uiteindelijk te kunnen misbruiken. “Hij stelde voor om te chillen op het appartement en bood hen vervolgens drugs en alcohol aan. Op die manier werkte hij drempelverlagend, zodat hij zich uiteindelijk kon vergrijpen aan de slachtoffers”, stelt de procureur. De meisjes hadden leeftijden vanaf 13 à 14 jaar. Omdat ze waren weggelopen van huis of uit een instelling hadden ze geen onderdak en waren ze in een kwetsbare positie. ’s Nachts kroop de man dan bij de dames en wanneer die duidelijk maakten niet in te stemmen met seks, vroeg hij: “Is dit mijn dank?”

Zusjes van vriend

Omwille van de leeftijd van de meisjes is het niet belangrijk of ze al dat niet instemden met seks, want de feiten blijven strafbaar. Beklaagde zei wel eens dat hij dacht dat de meisjes ouder waren, maar er zaten bijvoorbeeld twee zusjes van een zeer goede vriend bij, waardoor zijn uitleg aan geloofwaardigheid verliest. Naast het seksueel misbruik liet hij ook minstens één vrouw drugs verkopen en leveren. Tussendoor greep hij nog iemand bij de keel. Beklaagde gaf verstek, werd eerder al veroordeeld en schond zijn voorwaarden.