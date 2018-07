'Diep' brengt verhalen over mijnwerkers 13 juli 2018

Over de Limburgse mijnen zijn al veel boeken uitgebracht maar weinig over de mijnwerkers. Johan Veldeman werd door vzw Het Vervolg aangezocht levensverhalen van kompels die in één van zes Limburgse mijnen werkten te verzamelen in een boek.





Het resultaat is 'Diep' waarin beklijvende verhalen staan van oud-mijnwerkers. Ze legden hun ziel bloot aan de auteur die als een buitstaander - hij heeft meer binding met de fruitstreek dan met de mijnen - naar de mijnwerkers kijkt. "Het is geen historsich werk maar het gaat om 'mijnologen', monologen over leven en werk van de kompels", aldus Veldeman. Opvallend is dat de meeste mijnwerkers terug zouden afhalen om het zwarte goud te delven. Ook Moske Mantels (79) die 30 jaar ondergronds werkte in de André Dumontmijn van Waterschei maar vooral bekend is als begenadigd speler van Thor Waterschei, zou meteen terug gaan werken op de mijn. "Ik kan het niet echt verklaren maar in de ondergrond waren we vrienden van elkaar. Iedereen was zwart." Moske was mijnwerker en voetbalde bij Thor. "Ik mocht een uur per dag vroeger stoppen met het werk", herinnert hij zich. "Ik was machinist van een kooltreintje, ik mocht niet te veel in het stof werken. En 's avonds ging ik trainen bij Thor." Het boek werd gesponsord door de provincie en verschillende erdfgoedverenigingen. Meer info over het boek op www.hetvervolg.org. (LXB)