"Bij 70 per uur wel genoeg tijd om af te slaan" IS VERONGELUKTE MOTORRIJDER MEDESCHULDIG AAN EIGEN DOOD? BIRGER VANDAEL

22 februari 2018

02u46 0 Heusden-Zolder Motorrijder M.V.K. botste in juli 2015 op de Onze-Lieve-Vrouwstraat (N729) tegen een wagen die de Oude Schans in Boekt links wou inslaan. Hij overleed kort nadien. De automobilist staat nu terecht in de politierechtbank. De hele zaak betreft een kwestie van seconden. Had de aanrijding kunnen vermeden worden als de motorrijder de toegestane 70 kilometer per uur gereden had?

De Italiaanse autobestuurder Gino Baleani reed op een vroege ochtend in juli 2015 langs de Onze-Lieve-Vrouwstraat (N729)om zijn passagier naar de kapper te brengen. Toen hij de Oude Schans in Boekt links wou inslaan, kwam het tot een botsing met een motorrijder op zijn Suzuki. Hij knalde tegen de rechterflank van de witte Ford en overleed kort daarna aan zijn verwondingen.





Een eerste parketdeskundige stelde vast dat de motorrijder iets meer dan 80 kilometer per uur reed op een baan waar de maximumsnelheid 70 per uur is. "Als de motorrijder zich aan die snelheid gehouden had, dan zou hij 0,77 seconden later op de plaats van het ongeval geweest zijn", klonk het in april 2017. Omdat de eerste deskundige heel wat kritiek kreeg, werd een tweede deskundige aangesteld. In diens verslag staat een genuanceerder verhaal te lezen. Volgens hem zou de snelheid van de motorrijder hoger gelegen hebben dan 80 kilometer per uur en eerder richting 95 kilometer per uur gaan.





Voorrangsplicht

Toch handhaafde de procureur zijn oorspronkelijke vordering. Hij legt de volledige verantwoordelijkheid voor het ongeval bij de beklaagde, de automobilist. Eenzelfde pleidooi hield advocaat Peter Segers voor de burgerlijke partij: " De beklaagde moest principieel voorrang geven aan de motorrijder. Men wenst eigenlijk de wegcode om te keren door te stellen dat de motorrijder had moeten kunnen stoppen of uitwijken. Zelfs al zou aangenomen worden dat de motorrijder iets te snel reed, dan nog moet de beklaagde voorrang verlenen, op voorwaarde dat de motorrijder door zijn snelheid niet onvoorzienbaar wordt. Dit laatste was niet het geval. De deskundige heeft in zijn verslag ook duidelijk gesteld dat de beklaagde de motorrijder moet hebben zien aankomen, alsook dat de beklaagde wellicht niet gestopt is alvorens links af te draaien."





Vrijspraak gevraagd

Raadsman van beklaagde Gino Baleani vraagt de vrijspraak voor de bestuurder van de wagen. "Mogelijk reed de motorrijder 95 per uur en aan een snelheid van 70 per uur was een aanrijding vermijdbaar", concludeerde hij. Ook Erik Boffin, de raadsman van de verzekeraar van de beklaagde vraagt in hoofdorde de vrijspraak voor de beklaagde. "95 km/u is 35 procent sneller dan toegelaten. Men gaat er trouwens vanuit dat de bestuurder van de wagen nog aan het rijden was, maar dan vind ik de snelheid van 20 kilometer/uur die hij zou gehaald hebben wel behoorlijk laag. Als de motorrijder aan normale snelheid had gereden, was de bestuurder van de wagen volgens mij wel de Oude Schans ingereden zonder dat het slachtoffer een remmanoeuvre had moeten uitvoeren."





Het is duidelijk een bijzonder technische zaak. "Je komt wel vaker een dergelijk secondenspel tegen wanneer deskundigen een ongeval onderzoeken. In het verkeer kom je zelf ook in situaties waarin je inschattingen moet maken. Je weet als je ergens inrijdt, dat de tegemoetkomende wagen daar ook in enkele seconden zal zijn. Laat ons ook niet flauw doen: mijn cliënt had geen vijf minuten om in te draaien. Het ging wel degelijk om seconden, maar het waren er meer dan 77 honderdsten", onderstreept Boffin, die in ondergeschikte orde hoopt dat de aansprakelijkheid onder beide partijen gedeeld wordt.





De politierechter velt een vonnis op 21 maart.