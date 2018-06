"Als Duivels spelen, is er minder overlast..." BURGEMEESTER SCHERP VOOR FEESTVIERDERS NA OVERWINNING ERDOGAN MARCO MARIOTTI

26 juni 2018

02u42 2 Heusden-Zolder "Ik ben bijna opgelucht dat Turkije niet aan het WK deelneemt, want wat hadden we dan meegemaakt." Burgemeester Mario Borremans (GOED Heusden-Zolder) is scherp voor de Turkse gemeenschap, nadat die zondagavond het centum van Heusden opeiste om de overwinning van president Erdogan te vieren.

Enkele honderden Limburgers uit Heusden, Houthalen én Genk zijn zondagavond afgezakt naar de Koolmijnlaan. Ze vormden er een karavaan, claxoneerden constant, staken rookbommen af en zorgden voor blokkades. "Vooraf hadden we met de politie en alle betrokkenen overleg gepleegd, precies om dit soort dingen te voorkomen", zegt burgemeester Borremans. "Er is een oproep gedaan tijdens het vrijdaggebed, er was het dreigement met de boetes en toch hebben ze de straten ingenomen." De politie liet de karavaan rond 20.45 uur oogluikend toe, maar toen de waarschuwingen werden genegeerd, schreef het korps massaal boetes uit. Meer dan 70 pv's, hoofdzakelijk voor verkeersinbreuken. "Allen tussen de 50 en 100 euro, maar dat is niet voldoende. Dit gaat de mensen niet afschrikken voor een volgende keer. We overleggen met het parket of er geen zwaardere straffen mogelijk zijn." Tussen een anoniem politievoertuig en een auto met twee inzittenden kwam het ook nog tot een kleine aanrijding.





WK-match

Meteen wordt de vergelijking gemaakt met het vieren van de WK-matchen. Ook dat wordt vandaag op bijna gelijkaardige wijze gevierd in veel Limburgse gemeentes. "Maar bij de twee afgelopen matchen van de Rode Duivels, was er véél minder overlast in onze gemeente", zegt Borremans. "Erg om te moeten zeggen, maar ik ben bijna opgelucht dat de Turken er niet bij zijn dit WK, want dan was het wellicht nog erger geweest. Ik heb het gevoel dat de gemeenschap vooral de jongere generatie niet in de hand heeft. We hebben er nochtans alles aan gedaan om dit te voorkomen. We mogen dergelijke toestanden nooit aanvaarden."





Korpschef Geert Luypaert is tegelijk opgelucht dat incidenten uitbleven en niets werd beschadigd. "Maar je krijgt aan de mensen hier niet uitgelegd dat er gevierd wordt voor een president die enkele duizenden kilometers verderop wordt verkozen. Politiek vieren wordt niet gedaan in ons land. Los daarvan is het gewoon onverantwoord om een gewestweg te blokkeren. De hulpdiensten moeten steeds doorkunnen. Bovendien zaten mensen die Heusden-Zolder wilden binnenrijden, plots vast in het verkeer." Luypaert vindt dat het vieren van voetbalwedstrijden moet kunnen, maar ook met respect voor de regels én de nachtrust van de omgeving.