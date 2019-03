Suncomfort Gesponsorde inhoud Het ultieme vakantiegevoel op je eigen terras Zo geniet je langer van het mooie weer Aangeboden door Suncomfort

05 maart 2019

17u24 0

Verlang je ernaar om ramen en deuren open te gooien en de lente binnen te laten? Heerlijk genieten van een aperitiefje op je terras … Dankzij zonwering en outdoor living places maak je er je eigen paradijsje van, met een instant vakantiegevoel!

Suncomfort is voor jouw regio dé specialist in zonwering en outdoor living places zoals terrasoverkappingen. Ze helpen je graag je dromen om te zetten in realiteit. Check zeker eens hun website of Facebook. Daar kan je al wat inspiratie opdoen.

Zaakvoerder Koen Coffé: “Onze klanten zijn op zoek naar duurzame en kwaliteitsvolle producten en doen vaak een aankoop voor het leven. We luisteren naar hun wensen en verwachtingen en geven advies op maat. Die persoonlijk aanpak is voor ons het allerbelangrijkste.”

Voor opmetingen komt Koen altijd zelf bij jou langs. “De plaatsing gebeurt door ons eigen montageteam”, zegt hij. “Zij worden regelmatig geschoold om op de hoogte te blijven van de laatste technieken. Ze maken er ook een punt van, alles altijd netjes achter te laten.

Heb je zelf ook plannen om deze zomer ten volle van je tuin te genieten? Spring dan zeker eens binnen. Elke, Greet en Anja geven je in de toonzaal met plezier meer uitleg over hun producten. Op 15, 16 en 17 maart zijn er opendeurdagen bij Suncomfort. Het hele team staat dan klaar om je de producten te tonen en advies te geven.

Renson Premium Ambassador

Zo ben je zeker van de kwaliteit van product en service. Vlaanderen telt slecht een handvol Premium Ambassadors van Renson. Dit label geeft Renson alleen aan betrouwbare partners. Deze specialist in outdoor living en zonwering beseft zeer goed dat de kwaliteit van zijn producten alleen maar tot zijn recht komt als de dienst voor, tijdens en na de verkoop niet minder dan uitstekend is.

Bekijk de lenteacties van Suncomfort op www.suncomfort.be/promoties.

OPENDEURDAGEN 15, 16 en 17 maart (10-17 uur)

Z.3 Doornveld 170

1731 Asse (Zellik)

Tel: 02 261 02 60

www.suncomfort.be

Mail: info@suncomfort.be

ZONWERING - OUTDOOR LIVING - ROLLUIKEN - RAAMDECORATIE - VLIEGENWERING