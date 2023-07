Het strafste uit de rechtbank: van seksafspraakjes die uit de hand lopen tot “ik heb niets gedaan, want ik ben fatsoenlijk”

Elke week vatten onze regiojournalisten post in de rechtbanken over heel Vlaanderen, waar ze vaak op frappante zaken stoten. Veel beklaagden komen ook vaak met wel heel opvallende excuses. Een overzicht.

Grote/opvallende zaken

Donorkind haalt slag thuis in rechtbank

Na een zoektocht van 12 jaar staat de 30-jarige Lisa (*) op het punt om met 100 procent zekerheid te weten wie haar biologische vader is. Een Brugse rechter beval de vermoedelijke zaaddonor om een DNA-test af te leggen: een primeur in ons land. Wij spraken Lisa over de zoektocht naar haar volledige identiteit, maar ook over haar toekomstplannen. Want wil zij haar biologische vader nu ook leren kennen?

Seksafspraakjes van Oostendenaar (29) lopen uit de hand

“Hij deed zich voor als maagd, terminaal zieke, of steenrijke ondernemer.” Met valse identiteiten kon Oostendenaar Fabian D. (29) meerdere vrouwen misleiden, tot ze compleet versuft met hem naar bed gingen. Tijdens het onderzoek bleek hij zelfs het antwoord in nog een andere, onopgeloste verkrachtingszaak.

Zoon (8) trekt sleutel uit contact en stopt achtervolging

De politie achtervolgde een zwalpende bestuurder op de E17 en E403. Aan de tunnel in Wevelgem stopte hij, maar reed opnieuw door toen agenten waren uitgestapt. Zij moesten wegspringen voor de vertrekkende auto. Pas in Lichtervelde eindigde de hallucinante achtervolging. Het was de 8-jarige zoon die de sleutels uit het contact haalde.

“Als mijn ouders me niet hadden gevonden, had ik hier niet gestaan”

Een ‘rijke militair’ of een ‘terminaal zieke man, op zoek naar een laatste pleziertje’. Met allerhande verhaaltjes wist Oostendenaar Fabian D. (29) de voorbije jaren drie vrouwen te misleiden. In ruil voor geld - bij een van de vrouwen bood hij zelfs 30.000 euro - wou hij hen versuffen met medicatie en daarna seks hebben. In werkelijkheid verkrachtte hij hen en liet hen nadien achter in bed.

“Leven gebeterd? Hij zit nog altijd in het motormilieu”

“Hij heeft het motormilieu ingeruild voor een gezin.” Strafpleiter Frank Scheerlinck probeerde donderdag met alle middelen aan te tonen dat Angelo T. (48) terug op het rechte pad zit. Tevergeefs, want de voormalige ‘president’ van No Surrender MC werd meteen in de boeien geslagen.

Te snel, te traag en/of onder invloed

Neefje naar school gebracht onder invloed van drugs

M.G. uit Temse stond vrijdagochtend voor de politierechter in Dendermonde terecht nadat hij onder invloed van drugs had gereden tijdens een rijverbod. De man wist dat hij niet mocht rijden, maar wilde een goede daad doen door zijn neefje, die de bus had gemist, naar school te brengen.

92 kilometer per uur in zone 50

D.D. uit Lokeren stond dinsdagochtend terecht in de politierechtbank van Dendermonde na een ongeval dat hij veroorzaakte onder invloed van alcohol. Het was al de vierde keer dat hij zich voor rijden onder invloed moest verantwoorden. “Hij mocht nog maar pas rijden na zijn vorige veroordeling”, klonk het.

3,4 promille en twee ongevallen met vluchtmisdrijf

Hij vluchtte in februari 2022 twee keer na een ongeval met stoffelijke schade, maar nu wil hij vrachtwagenchauffeur worden. Op die manier hoopte een man uit Lier op enige mildheid van de politierechter. Alleen kreeg hij die niet.

190 kilometer per uur op de E19

Een Poolse bouwvakker heeft een rijverbod opgelegd gekregen van drie maanden. In oktober 2021 werd hij op de autostrade E19 in Mechelen geflitst aan 190 kilometer per uur. En dat was niet de eerste keer.

Volledig scherm illustratiebeeld rechtbank Brugge © Proot

Gecrasht, vluchtmisdrijf en dat alles zonder rijbewijs

Aalstenaar P.W. stond maandagochtend in niet minder dan vier dossiers terecht voor de politierechtbank in Aalst. Telkens reed hij alhoewel hij een rijverbod had, hij werd in enkele maanden tijd meermaals uit het verkeer gehaald. Alsof dat nog niet genoeg was, veroorzaakte de Aalstenaar ook verschillende aanrijdingen, waarbij hij telkens vluchtmisdrijf pleegde.

172 kilometer per uur op E40 met voorlopig rijbewijs

Een jonge bestuurster is met 172 kilometer per uur geflitst op de E40 in Aalst. Voor de Aalsterse politierechter diepte ze een bijzonder excuus op, waarin haar tante een hoofdrol speelt.

Voorlopig rijbewijs, op verboden tijdstip en onder invloed

Een extreem lage snelheid die H.J. er in Denderleeuw op nahield trok vorig jaar de aandacht van de politie waardoor ze besloten om de man te controleren. Daaruit bleek dat hij onder invloed was van alcohol en drugs, en dat bracht hem voor de rechtbank in Aalst.

Bestuurder met 2,7 promille in bloed spelt politie de les

Parkeren op een busstrook in Sint-Niklaas met 2,7 promille in het bloed. Volgens S. kan dat, óók met een lege fles whisky en bierblikjes op de achterbank. “Toen de man werd gevraagd om de auto te verplaatsen, reageerde hij heel agressief”, zei het Openbaar Ministerie tijdens het proces. Hij riskeert nu een maandenlang rijverbod.

Opvallende excuses/uitleg

“Iedereen is toch wat emotioneel achter stuur”

De bestuurder die in juni vorig jaar twee brandweermannen van de Hulpverleningszone Waasland rake klappen verkocht, stond woensdag voor de Dendermondse rechter. Gagik V. (23) ging door het lint toen hij voorbijgestoken werd door een brandweerwagen op weg naar een dringende interventie en riskeert nu een jaar cel. “Ik stond onder te veel stress”, zei hij tegen de rechter, want het bleek dat hij eerder die dag ook al agressief had uitgehaald.

“Hij is zelf op mijn motorkap gesprongen”

Een voormalige buschauffeur P. (60) kon niet verkroppen dat zijn echtgenote A. na 16 jaar huwelijk plots introk bij haar nieuwe vriend. In april 2019 reed hij de man op de Rijksweg in Maasmechelen opzettelijk aan met zijn wagen. “Dat ik hem vijf meter in de lucht gekatapulteerd heb, klopt niet”, hield de zestiger zelf vol. Voor de strafrechter bracht hij een eigen versie van de feiten, maar dat komt hem alsnog duur te staan.

“Ze zag die mannen écht graag”

Ze was doodziek, werd ontvoerd en verkracht en had daardoor schulden. Met dat verhaal slaagde de 27-jarige K.N. uit Zulte erin om een man, die ze had leren kennen op een datingsite, liefst 23.000 euro te ontfutselen. Veel moeite deed de femme fatale echter niet om haar gesjoemel te verbergen, waarna nog een tweede slachtoffer opdook. K.N. probeerde de rechter ervan te overtuigen dat ze geen kille oplichtster was. Schijnbaar met succes.

“Ik ben een fatsoenlijk mens. Ik heb het niet gedaan”

“Zijn achtergrond als criminoloog toont aan dat hij iemand is die heel goed weet wat zo’n feiten teweeg kunnen brengen. En toch pleegt hij die.” Een 71-jarige Hasselaar stond vrijdagochtend terecht in de correctionele rechtbank voor de verkrachting en aanranding van een 9-jarig meisje. Hoewel haar jonge leeftijd kon het meisje een gedetailleerde beschrijving geven van wat er allemaal gebeurd was. De feiten kwamen op een bijzondere manier aan het licht.

