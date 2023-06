Het strafste uit de rechtbank: van opvallende burenruzie tot man die “kerstman speelde om foto’s van meisjes te nemen”

Elke week vatten onze regiojournalisten post in de rechtbanken over heel Vlaanderen, waar ze vaak op frappante zaken stoten. Veel beklaagden komen ook vaak met wel heel opvallende excuses. Een overzicht.

Opvallende excuses/uitleg

“Ik ben een brug te ver gegaan, maar begrijp mijn fout”

Een celstraf van 18 maanden effectief. Dat riskeert de 31-jarige I.A. uit Anderlecht. De man stond voor de rechter in Mechelen, nadat hij een buitenwipper van dancing Carré in Willebroek had bedreigd met een vuurwapen. “Omdat hij werd buitengezet, nadat hij champagne in het rond spoot”, klonk het op zitting.

“Ik kan niet meer dan 10 per uur hebben gereden”

De chauffeur die dinsdagochtend terechtstond in de Antwerpse politierechtbank is ondertussen weer aan het werk voor dezelfde transportfirma. Nochtans moest hij zich verantwoorden voor een dodelijk ongeval waarbij anderhalf jaar geleden de 55-jarige Poolse Martha om het leven kwam.

“Verkeerde in depressie, anders had ik nooit gereden”

Een man met al 36 voorgaande veroordelingen stond opnieuw voor een politierechtbank. De man negeerde zijn zoveelste rijverbod en werd betrapt door de politie. Hij was op weg naar de winkel met zijn bromfiets toen hij uit het verkeer werd geplukt. “Ik hield me al heel lang aan de regels, maar verkeerde toen in een depressie waardoor ik toch gereden heb”, verklaarde de man.

“Ik dacht dat ik nog kon rijden”

De politierechter in Mechelen heeft een man uit Willebroek een rijverbod opgelegd van negen maanden. “En dan ben ik nog zeer mild geweest”, zei rechter Helga Van de Put tegen de man.

“Ik ben normaal gezien geen drinker”

Een student die betrapt werd onder invloed van alcohol achter het stuur en met lachgas in zijn auto is veroordeeld tot een rijverbod van zes maanden. De man werd door de lokale politie opgemerkt omwille van zijn onvaste rijstijl in een industriezone.

“Ik was een broodje aan het eten”

In februari van dit jaar werden er bij de politiezones Gent en Deinze meldingen gemaakt van exhibitionisme. Een man van middelbare leeftijd was openlijk aan het masturberen voor de ogen van jonge vrouwen, begin februari aan de Watersportbaan in Gent, enkele weken later in Schave in Deinze. Hij werd opgespoord en voor de rechter gebracht. Een celstraf van 8 maanden hangt hem nu boven het hoofd, maar hij ontkent de feiten.

Opvallende zaken

Tegen haag geplast

Hij plaste tegen de haag en toonde z’n geslachtsdeel aan de bewakingscamera, maar dat een buur ook nog eens opzettelijk een taxushaag vernielde, was voor een koppel uit Heusden-Zolder de druppel. Het echtpaar stapte naar de rechter en met succes: de man is nu veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf.

Brutale home-invasion bij hoogbejaarde vrouw (93) en mindervalide dochter (67)

Een 93-jarige vrouw en haar 67-jarige mindervalide dochter uit Koksijde konden zich nauwelijks verweren, werden op een bed geduwd en kregen bedreigingen te horen. De nachtmerrie eindigde pas toen de dochter via haar ‘valalarm’ alarm kon slaan. De twee daders vluchtten weg met juwelen, maar zijn nu veroordeeld tot twee jaar cel voor de brutale home-invasion. Al vroegen de mannen zelf de vrijspraak.

Toegetakeld met gebroken glas in uitgaansbuurt

Ruim een jaar nadat de 25-jarige Sam lelijk toegetakeld werd met een gebroken glas in de Brugse uitgaansbuurt, is zijn belager veroordeeld. De rechter legde de 37-jarige Pool uit Nederland een effectieve celstraf van 40 maanden op.

12 jaar cel voor ex-militair Kurt W. (45)

Ex-militair Kurt W. (45) uit Berlaar is veroordeeld tot een celstraf van 12 jaar effectief. Hiermee valt het doek in het dossier over de dubbele poging oudermoord. Midden oktober 2022 wandelde W. het Literair Café op het stationsplein van Berlaar binnen en stak vervolgens koelbloedig zijn beide ouders neer. Gelukkig kunnen zij het nog navertellen, maar de dubbele steekpartij liet diepe wondes na. “En niet alleen fysieke”, klonk het.

Schuldig aan dood van verloofde (25)

De 34-jarige Jelle C. uit Peer is door de politierechter over de hele lijn schuldig bevonden aan de dood van Serena Stevens (25). Zij stierf op de Zuiderring in Mol bij een ongeval waarbij haar verloofde dronken was én te snel reed. Toch is hij niet de enige die veroordeeld wordt door de rechtbank.

Burenruzie op z’n slechtst

Een 68-jarige vrouw uit Nieuwpoort is door de rechtbank veroordeeld tot een geldboete van 400 euro. Ze moest zich verantwoorden voor het ‘vernielen van onroerende goederen’ bij haar buurman, maar daar had ze volgens haarzelf een héél goede reden voor.

“Een tikkende tijdbom”

8 jaar. Zo lang moet de 27-jarige Lanakenaar, die op 18 juli 2022 een zwemmer met een machete van 25 centimeter aanviel aan het Albertkanaal in Riemst, de cel in. Maar daar blijft het niet bij, want volgens de strafrechter moet de maatschappij extra beschermd worden tegen de jonge vader.

“Stop met denken dat jullie in een gangsterfilm spelen”

De Gentse jongemannen die Kenny (21) in Ledeberg neerstaken, zijn donderdag schuldig bevonden aan de feiten. Het slachtoffer uit Aalst was voor een feestje naar Gent afgezakt, maar daar is hij uiteindelijk nooit aangekomen. Een groep Gentse jongeren kon het namelijk niet verdragen dat ‘iemand van Aalst’ naar ‘hun’ stad kwam, waarna ze hem drie messteken gaven. Wat een leuke avond moest worden voor Kenny, eindigde in het ziekenhuis, waar hij uren lang voor zijn leven vocht.

“Jarenlang kerstman gespeeld om foto’s van meisjes te nemen”

Al jarenlang duikt J.V. (65) uit Wingene op in Vlaamse zwembaden, waar hij met de regelmaat van de klok vreemd gedrag vertoont tegenover kinderen. Nadat het vorige zomer opnieuw prijs was in Lichtervelde, troffen speurders sporen van kinderporno aan op z’n computer. Ook enkele zelfgeschilderde portretten deden de wenkbrauwen fronsen. “De beklaagde speelde jarenlang kerstman en was ook redder, maar die functie misbruikte hij”, vertelde de procureur.

Gesjoemel

“Dat geld op de achterbank? Dat zal iets van een 300.000 euro zijn. Nee wacht, 30.000”

Autoverhuurder Fouad El O. is veroordeeld omdat de federale wegpolitie vorig najaar maar liefst 242.000 euro cash in zijn Volkswagen Golf had gevonden. Waar dat geld vandaan kwam, kon de eigenaar van Vip Car Rent niet uitleggen. Hij is veroordeeld tot 18 maanden celstraf wegens witwassen van een crimineel vermogen.

Na pensioen bijklussen

Een 72-jarige ex-kapster uit Wervik riskeert een boete van 2.000 euro. De vrouw bleef na haar pensioen in het zwart nog klanten in de woning van haar partner ontvangen om hun haar te doen. De feiten kwamen aan het licht tijdens een huiszoeking.

Onder een valse naam

Een 61-jarige man uit Merelbeke is in de Brugse rechtbank vrijgesproken voor oplichting en valsheid in informatica. Niet omdat R.K. de feiten niet pleegde, maar wel omdat hij door de gerechtspyschiater ontoerekeningsvatbaar werd verklaard.

Valse bankmedewerker maakt slachtoffers geld armer

Een 38-jarige Braziliaan uit Ukkel heeft 2 jaar cel gekregen, omdat hij meewerkte aan phishingpraktijken. Vier slachtoffers zouden daarbij zo’n 90.000 euro armer zijn gemaakt. Ze liepen in de truc met een valse bankmedewerker.

