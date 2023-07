Het strafste uit de rechtbank: van man die partner dwingt om rond tafel te kruipen en te blaffen tot schlagerzanger die ex stalkt “omdat ze me meermaals bedroog”

Elke week vatten onze regiojournalisten post in de rechtbanken over heel Vlaanderen, waar ze vaak op frappante zaken stoten. Veel beklaagden komen ook vaak met wel heel opvallende excuses. Een overzicht.

Opvallende excuses/uitleg

“Ik vond het normaal hoe ik reageerde, nadat ze me voor achtste keer had bedrogen”

De Gentse schlagerzanger G. (33) is door de Gentse correctionele rechtbank schuldig bevonden aan de belaging van zijn ex-partner. Volgens het onderzoek stalkte hij haar voortdurend met berichten en passeerde hij dagelijks voorbij haar woning. Volgens de man reageerde hij fel omdat hij meermaals door de vrouw bedrogen was... en daar toonde de rechter begrip voor.

“Ik wilde het wapen enkel tonen”

De rechter in Mechelen heeft Ibrahim A., een 31-jarige man uit Anderlecht, schuldig bevonden aan het uiten van bedreigingen. Hij duwde een vuurwapen tegen de buik van een buitenwipper aan dancing Carré.

“Ik reed omdat mijn nieuwe vriendin plots onwel was geworden”

Drie maanden cel, een geldboete van 4.400 euro en bijkomend rijverbod van zes maanden bovenop zijn huidig levenslang rijverbod. Dat is het vonnis dat de Mechelse politierechter heeft uitgesproken tegen een 32-jarige man uit Heist-op-den-Berg. Ondanks dat levenslang rijverbod werd hij begin dit jaar uit het verkeer geplukt omdat hij achter het stuur van zijn wagen zat.

“Het was een vervangwagen en de handsfree was niet goed aangesloten”

De politierechter heeft donderdag begrip getoond aan een autobestuurder uit Mechelen. Midden mei 2022 werd hij opgemerkt door de politie. De man was aan het bellen met de gsm in zijn hand terwijl hij aan het rijden was.

Ingebroken, maar “ik wilde er enkel overnachten”

Een voorwaardelijke celstraf van 10 maanden. Dat is de straf die rechter in Mechelen heeft opgelegd aan een 31-jarige illegaal uit Roemenië. De dertiger stond vorige maand terecht voor een inbraak in een middelbare school in de Augustijnenstraat in Mechelen. De man werd opgemerkt midden april.

“Ik moest me zelfs prostitueren om aan het geld te geraken”

“Hij sloeg met een asbak haar tanden uit, sloot haar naakt op in de badkamer of op het terras, en deelde klappen uit met de leiband van de hond.” De aanklager had in de rechtbank geen goed woord over voor V.D. (28) uit Lier. Al stond hij niet eens voor die feiten terecht. Wel omdat hij zijn ex én haar nieuwe vriend afgeperst had voor tienduizenden euro’s, ondanks een contactverbod.

Grote/opvallende zaken

Extravagante bordeeluitbaatster voor rechter wegens drugshandel

Ze werd in de jaren tachtig en negentig zo rijk dat zelfs Paul Jambers een reportage maakte over haar extravagante kledij. Angelique H. (61) - de zelfverklaarde ‘koningin van Oostende’ - verdiende een fortuin als prostituee en uitbaatster van meerdere bordelen. Maar een kunstgalerij, een dubieus tweedehandswinkeltje en een drugsverslaving later blijft daar niets meer van over. De Brugse strafrechter leek haar een tweede kans te willen geven, tot ze haar eigen ruiten ingooide.

Luc (66) voert strijd in zaak rond miljoenenerfenis

De erfenis van zijn vader, notaris Robert Verbruggen, bedraagt een slordige 400 miljoen euro. Maar daar heeft zoon Luc (66) zelfs de kruimels nooit van gezien. Al meer dan twintig jaar wacht hij op zijn deel, dat via talrijke trucjes achtergehouden wordt door zijn broers en zussen. Een nieuwe uitspraak van de rechter — de 21ste intussen — biedt hem nu wel een sprankeltje hoop.

Man dwingt partner om rond tafel te kruipen en te blaffen als hond

Met verontwaardiging vernam Hafid T. uit Roeselare dat hij een gevangenisstraf krijgt en zijn ex-partner 2.500 euro schadevergoeding moet betalen voor wat het openbaar ministerie omschreef als ‘onterende behandeling’. “Ik ben geen doetje maar wat zij me aandoet, is minstens even erg”, zegt de man.

Man (61) riskeert celstraf voor poging tot oudermoord op 88-jarige moeder

Er waren al langer problemen binnen het gezin, maar begin dit jaar liep een ruzie tussen Serge D. (67) en zijn 88-jarige moeder pas echt uit de hand. De Oostendenaar trok met een mes naar de slaapkamer van zijn moeder en takelde haar daar toe. Volgens het parket met maar één bedoeling: de vrouw vermoorden.

Zwartrijders willen stationschef met kei het hoofd inslaan

Twintig vuistslagen en een reeks kniestoten. Dat incasseerde een 45-jarige onderstationschef in Kortrijk toen hij een jong Waals koppel vroeg of ze een treinticket hadden. Dat bleek niet het geval en het koppel was ook niet van plan er één te kopen. En dus moesten ze afstappen. Toen brak de hel los.

Te snel, te traag en/of onder invloed

15 overtredingen tijdens politieachtervolging

Een 44-jarige man uit Ruddervoorde moest zich dinsdagmorgen in de Brugse politierechtbank verantwoorden voor een hele resem verkeersinbreuken tijdens een politieachtervolging. Die eindigde in de woonkamer van zijn ex-vriendin in Kortemark. Voor die crash en de stalking van zijn ex kreeg hij al vier jaar cel. Nu werd hij ook voor de achtervolging gestraft.

Al voor vierde keer betrapt met vervallen keuring

Een geldboete van 240 euro. Dat is de straf die een man uit Mechelen heeft opgelegd gekregen van de politierechter. De man stond voor de rechter nadat hij in april 2022 werd opgemerkt met een voertuig dat niet was gekeurd.

84 kilometer per uur in bebouwde kom

De politierechter heeft een man veroordeeld tot een rijverbod van 8 dagen. Hij moet ook nog een geldboete betalen van 320 euro en zal zijn theoretisch rij-examen opnieuw moeten gaan afleggen. De man werd in april vorig jaar betrapt door de politie. Hij reed toen 84 kilometer per uur in de bebouwde kom.

Tiener zit zonder rijbewijs achter stuur

Een 17-jarige man uit Sint-Niklaas is veroordeeld tot een werkstraf nadat hij met zijn auto aan hoge snelheid door de Ankerstraat scheurde. Hij bleek geen rijbewijs te hebben.

