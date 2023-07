Het strafste uit de rechtbank: van “ik weet niets van die 35 kilo cannabis in bagage” tot een man die zijn 88-jarige moeder te lijf gaat met dolk

Persoon afgevoerd naar ziekenhuis bij brand in Sint-Joost-ten-No­de

De Brusselse brandweer is in de nacht van zaterdag op zondag rond 3.30 uur uitgerukt voor een brand in een kelder in de Molenstraat in het Brusselse Sint-Joost-ten-Node. Het vuur was snel geblust, een persoon werd met een rookvergiftiging afgevoerd naar het ziekenhuis.