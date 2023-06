Het strafste uit de rechtbank: van een man die zijn ex probeert te wurgen omdat ze geen seks wil tot een bewindvoerder die vrouw (93) pluimt

Renovatie ‘Eendjes­park’ in Sint-Gil­lis na twee jaar afgelopen

Na grote renovatiewerken, is het Pierre Pauluspark in Sint-Gillis klaar om bezoekers te ontvangen. Door het intense gebruik de voorbije jaren moesten het erfgoed en de natuur in het park hersteld worden. Daarbij is het lagergelegen deel beter toegankelijk gemaakt voor mensen met een beperking.