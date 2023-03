Het ‘monster van Woensdrecht’ blijft achter slot en grendel: “Vooral voor vrouwen en meisjes is hij een gevaar”

Fuse viert 29ste verjaardag ónder sporen van Brus­sel-Zuid: “Staatsse­cre­ta­ris stelde zelf deze plek voor”

Technotempel Fuse, opgericht in 1994, viert volgende maand zijn 29ste verjaardag met een tweedaags feest. Dat gaat voor de gelegenheid niet door in de vaste stek in de Blaesstraat, maar op een verrassende, nieuwe locatie: de verlaten ‘Quadrilatères’ onder het Brusselse Zuidstation. Dat ondergrondse zuilenpaleis stond al 20 jaar leeg. In de toekomst hoopt de directie van Fuse zich permanent op de locatie te vestigen.