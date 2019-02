Zonaal snelheidsplan geldt niet op gewestwegen Frank Eeckhout

26 februari 2019

13u43 1 Herzele Het Agentschap Wegen en Verkeer (AGW) verzet zich tegen de invoering van een zone 50 op enkele gewestwegen die door Herzele lopen. Op een deel van die wegen mag nog steeds 70 per uur gereden worden.

Op alle Herzeelse gemeentewegen geldt sinds 7 januari een snelheidsbeperking van 20, 30 of 50 kilometer per uur. Deze maatregel om Herzele veiliger te maken voor alle weggebruikers wordt aangeduid op grote informatieborden op de invalswegen van de gemeente en aan de hand van zoneborden bij het in- en uitrijden van een bepaalde snelheidszone. “Het AGW gaat echter niet akkoord met deze maatregel”, zegt schepen van Mobiliteit Jan Van Damme (Open Vld). “Op de gewestwegen N8 (Brusselbaan), N42 en N46 (Provincieweg) is er discussie over de maximumsnelheid.”

Het gaat meer bepaald om deze wegen, waar vóór de invoering van het zonaal snelheidsplan een maximumsnelheid van 70 per uur gold: de N8 over een lengte van 1,2 kilometer, de N46 vanaf het einde van de bebouwde kom ter hoogte van het Hillegemplein tot de grens met Zottegem, de N46 vanaf het einde van de bebouwde kom ter hoogte van Ketegem tot de grens met Erpe-Mere en de N42 vanaf bocht ter hoogte van Gentweg tot aan de grens met Geraardsbergen.

“Wij betreuren dit standpunt van het Agentschap Wegen en Verkeer. Daarom gingen we in overleg. Het gaat immers om een maatregel die de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in Herzele wil verhogen. Op dit moment bereidt de dienst Mobiliteit daarom een dossier voor om het AWV te overtuigen ook op deze wegen een maximumsnelheid van 50 per uur in te voeren", besluit schepen Van Damme.