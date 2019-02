Zeventiger stelt 20 volkstuintjes ter beschikking van inwoners Frank Eeckhout

26 februari 2019

15u07 0 Herzele De 70-jarige Mark De Winne stelt 20 volkstuintjes van 25 vierkante meter ter beschikking van de inwoners van Herzele. “Het enige wat ik vraag, is dat ze lid worden van de vzw Vlaamse Volkstuintjes ‘t Parksken. Dat kost 25 euro per jaar", vertelt Mark.

Volkstuintjes spelen een belangrijke rol in het leven van mensen die zelf over weinig buitenruimte beschikken, maar toch interesse in het tuinieren hebben. “Hun sociale rol mag niet onderschat worden. De volkstuinen van vandaag staan dan ook voor gezelligheid, recreatie en een stuk natuurbeleving in de gemeente. Bovendien stimuleren volkstuinen ook tot meer bewegen en tot het bewuster worden van gezonde voeding. Wij willen een klemtoon leggen op de samenwerking met jongeren en ouderen. Volkstuinen vormen een ontmoetingsplaats tussen verschillende generaties en sociale groepen. Het is ook een manier om jong en oud terug voeling te laten krijgen met gezonde voeding, met smaken, met de eigen productie en herkomst van voedsel, met actief leven in de buitenlucht, met alternatieve vormen van lichaamsbeweging (tuinieren) en met een actieve levensstijl", legt Mark zijn initiatief uit.

Bovendien worden volkstuinen vaak bewerkt door bejaarde mannen en blijft de vraag binnen deze leeftijdscategorie het grootst. Door kleinere of gemeenschappelijke tuinen te voorzien, kan toch nog aan de behoefte worden voldaan. Veel volkstuinparken hebben door de aanwezigheid van bijzondere planten een educatieve waarde die verder benut kan worden door bijvoorbeeld het organiseren van schoolbezoeken. Zowel biologielessen als naschoolse activiteiten kunnen hiervan gebruik maken. Voorwaarde voor een geslaagd project is een ligging van de tuinen nabij een school, wat bij ons zeker het geval is", gaat Mark verder.

De zeventiger heeft de volkstuintjes vorig jaar al gebruiksklaar gemaakt. “Ik kon het stuk grond vorig jaar kopen en spitte het helemaal om. Elf dagen lang ben ik zes uur in de weer geweest. Daarna heb ik alles uitgemeten en afgebakend. Vijf volkstuintjes zijn ondertussen al ‘verhuurd’. Er is ook interesse om één perceeltje in te zaaien met wilde bloemen. Dat kan voor wat kleur zorgen. En als niet alles verhuurd geraakt, plant ik wel wat fruitboompjes", besluit Mark.

De Volkstuintjes zijn toegankelijk via het gemeentelijk natuurpark recht tegenover de parking van De Steenoven, langs de Finse looppiste. Wie interesse heeft in een volkstuintje kan contact opnemen met mark De Winne via dewinnemark@skynet.be of op het nummer 053/62.23.39.