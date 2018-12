Zesdeklassers VBSH pakken goud in interscholenquiz Frank Eeckhout

17 december 2018

15u41 1 Herzele De leerlingen van het zesde leerjaar van Vrije Basisschool Herzele hebben goud behaald in de Herzeelse interscholenquiz.

Elk jaar worden zeven schoolteams onderworpen aan fysieke uitdagingen gekoppeld aan sportieve kennis. In een aantal rondes moet dan worden uitgemaakt wie met het goud gaat lopen. De gemotiveerde klasgroep van Vrije Basisschool Herzele kwam als primus uit de proeven. Net voor de start van de paasvakantie mogen de sportievelingen van VBSH zich meten met andere teams in de volgende provinciale ronde in Lede.