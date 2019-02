Zes Herzelenaren krijgen ereteken Orde van de Plataan Frank Eeckhout

18 februari 2019

15u53 0 Herzele +In Herzele hebben drie mannen en drie vrouwen het ereteken van de Orde van de Plataan ontvangen. Het gaat om een eervolle vermelding, die uitzonderlijke Herzelenaren wil belonen om hun inzet, overtuiging en volharding.

“Met de Orde van de Plataan wil het lokaal bestuur om de zes jaar Herzelenaren belonen die op een bepaalde manier een voorbeeldfunctie hebben. Dit kan beroepshalve zijn, maar ook louter vrijwillig. Wat ze doen, kunnen ze beloond of onbeloond doen. Zichtbaar of onzichtbaar. Gevraagd of ongevraagd. Belangrijk is dat ze het dagdagelijks doen en met volle overtuiging. Het gaat om gewone mensen, die gewone dingen buitengewoon goed doen”, zegt burgemeester Johan Van Tittelboom.

Over wie het ereteken van de Orde van de Plataan krijgt, wordt niet gestemd. Er wordt voorzien dat de burgemeester deze in persoon, maar namens het lokaal bestuur toekent. Hij pleegt hiervoor overleg met de fractievoorzitters van de politieke partijen en met een aantal wijze mensen, die liever anoniem wensen te blijven.

De zes gelukkigen zijn hobbyfotograaf Eddy De Moor, radiomaakster Els Coppens, Gerard De Cooman van ‘t Muziek van Herzele, voorzitter van KVLV Sint-Lievens-Esse en milieuactiviste Trui Mortier, Hans Fostier van Chiro Okido Herzele en voorzitter van Gezinsbond Ressegem en leading lady van de deelgemeente Ingrid Rottiers.