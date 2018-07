Wow! Garland Jeffreys en Ellen Foley komen naar Song City Frank Eeckhout

23 juli 2018

12u37 4

Herzele sluit de zomervakantie af met een knaller, want ook in 2018 wordt de gemeente een Song City met internationale toppers als Garland Jefferys en Ellen Foley.

Op maandag 20 augustus worden enkele gerenommeerde songwriters en zangers uit binnen- en buitenland opgesloten in cultuurhuis De Wattenfabriek. Ze zullen er werken aan nieuwe nummers, samen met producers en een resem bekende gastschrijvers. Na een week zwoegen en sleutelen geven deze artiesten op zaterdag 25 augustus om 20 uur een slotconcert aan de Burcht van Herzele. Ze brengen er nieuwe nummers, maar ook een selectie van hun bekendste hits.

Dit jaar tekenen Garland Jeffreys ('Matador' en 'Hail Hail Rock 'n' Roll'), Ellen Folley (bekendst vanhaar duet met Meat Loaf in 'Paradise by the Dashboard Light'), Barbara Gogan (The Passions), Elliott Murphy (werkte nauw samen met Bruce Springsteen), Marcel De Groot (zoon van Boudewijn De Groot), Bart Herman (de favoriet van menig Herzelenaar), Rooftop Renegades (The Voice Van Vlaanderen) en Sabien Tiels (‘Trein’) present. Het concert is dankzij het gemeentebestuur van Herzele gratis voor iedereen. Het wordt de ideale afsluiter van de zomervakantie, met een zomerse bar, een groot terras, foodtrucks en veel muziek.