Wout Van Aert en Jolien D'hoore op After Classics Criterium 28 maart 2018

Wout Van Aert en Jolien D'hoore tekenen op zaterdagavond 5 mei present op het eerste After Classics Criterium in Herzele. Daarnaast zakken ook Stijn Devolder, Sep Vanmarcke en thuisrijdster Sofie De Vuyst af naar het criterium. "In een echte Vlaamse sfeer met friet en bier zullen de wielrenners rondjes draaien op een gesloten parcours in het centrum van Herzele. Een kasseistrook zorgt voor extra spektakel. Want zonder kasseien, geen Vlaamse klassieker natuurlijk", klinkt het. Kinderen krijgen de kans om mee te rijden met echte toppers. Toegang is gratis en alle Herzelenaren kunnen zich VIP voelen voor amper 15 euro. Het wielergebeuren wordt afgesloten met een afterparty. Het After Classics Criterium steunt het Kinderkankerfonds van het UZ Gent. (FEL)