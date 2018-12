Winterprik veroorzaakt ellende op het spoor: treinreizigers uren geblokkeerd door ijs op bovenleiding KOEN MOREAU

16 december 2018

10u04 0

Het treinverkeer liep zaterdagavond flink wat hinder op door ijsvorming op de bovenleiding. Op de spoorlijn Denderleeuw-Oudenaarde zaten ter hoogte van Herzele honderd reizigers drie uur vast vooraleer ze met een vervangende busdienst konden verder reizen. Ook in Sint-Denijs-Boekel bij Zwalm strandde een trein met 30 reizigers. Identieke problemen waren er in Diksmuide en tussen Torhout en Zedelgem.

Voor de treinreizigers die zaterdagavond de trein van Brussel naar Kortrijk namen of in de omgekeerde richting van Oostende naar Brussel reden, werd het een bijzonder lange avond. “Doordat er te veel ijzel op de bovenleiding zat, kreeg een trein te weinig elektriciteit en kwam die rond 21u23 stil te staan tussen de stations van Ter Haegen en Herzele”, vertelt Frédéric Petit van Infrabel. Vijftien kilometer verder speelde zich tien minuten later een identiek tafereel af in Sint-Denijs-Boekel. “De eerste trein raakte niet meer opgestart waardoor een diesellocomotief die terug moest slepen tot in het station van Burst. Daar konden de reizigers omstreeks 00.20 uur een vervangbus nemen waardoor ze ongeveer drie uur vertraging opliepen.” De dertig reizigers van de trein in Sint-Denijs-Boekel hadden een heel klein beetje meer geluk. “Die trein kon uiteindelijk op eigen kracht maar met verminderde snelheid tot in Munkzwalm raken. Daar konden ze omstreeks 23.30 uur overstappen op een vervangbus.” Door de problemen werd op spoorlijn L89 een trein volledig en vier gedeeltelijk afgeschaft. De rest van de avond werd met een vervangende busdienst gewerkt.

West-Vlaanderen

Eerder die avond waren er al gelijkaardige incidenten in West-Vlaanderen. “Hier arriveerde het winterweer iets vroeger waardoor omstreeks 19 uur een trein geblokkeerd kwam te staan in het station van Diksmuide, maar iedereen kon die trein probleemloos verlaten.” Ook tussen Torhout en Zedelgem liep het fout. “Hier raakte een trein op de lijn Oostende-Kortrijk met honderd reizigers geblokkeerd ter hoogte van een overweg, maar ook die trein kon uiteindelijk op eigen kracht in het volgende station raken”, aldus Petit. Omdat in de trein een reiziger onwel werd, was de tussenkomst van de dienst 112 nodig.

