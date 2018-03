Wim Ogiers primus in biljarttornooi De Reisduif 23 maart 2018

Wim Ogiers toonde zich de beste in het jaarlijkse biljarttornooi van café De Reisduif in Woubrechtegem. Aan dit kampioenschap namen 22 biljarters deel. Na de schiftingen streden Timothy Dockx , Koen Elaut en Wim Ogiers uiteindelijk voor de titel. Elaut haakte als eerste af, waarna Ogiers het in een 'best of 3' haalde van zijn tegenstander Dockx. Hij won het laatste spel met één bal verschil. De winnaar trok met een trofee naar huis.





(FEL)