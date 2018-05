Wijk Mauvondel houdt achtste stratenloop 29 mei 2018

02u53 0

In de wijk Mauvondel vindt op vrijdag 1 juni de gelijknamige stratenloop plaats. Het programma begint om 18.45 uur met de twee jeugdreeksen voor kinderen tot 12 jaar die respectievelijk 200 of 400 meter afleggen. De deelname voor kinderen is gratis en iedereen krijgt na afloop een medaille. Om 19.30 uur begint de familiejogging van vijf kilometer. Daarna volgt de stratenloop van 10 kilometer langs landelijke wegen. De deelnameprijs aan deze lopen bedraagt 5 euro. Meer info op www.mauvondelloop.be of via info@mauvondelloop.be. (FEL)