Werken rechttrekking N42 nog dit jaar van start 12 april 2018

De voorbereidende werken voor de rechttrekking van de N42 tussen Godveerdegem en Steenhuize-Wijnhuize gaan normaal nog dit jaar van start. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) aan volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V). "Tegen juni moet het dossier klaar zijn voor de aanbesteding om eind dit jaar nog in uitvoering te gaan. De samenwerkingsakkoorden met de nutsbedrijven en de onteigeningen zijn zo goed als afgerond. In de laatste hangende dossiers wordt een minnelijke schikking voorbereid", laat De Meyer weten.





Bij de heraanleg wordt het fietsverkeer van het autoverkeer gescheiden en komen er geluidsschermen tussen de Schipstraat en de Leugenstraat. "De nieuwe weg wordt uitgegraven onder de bestaande brug in de Schipstraat. Ook de omliggende vent- en buurtwegen worden in het project meegenomen", aldus De Meyer. (FEL)