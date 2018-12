Wegenwerken N46 worden na kerstverlof hervat Frank Eeckhout

30 december 2018

11u41 0 Herzele De wegenwerken op de N46 tussen Borsbeke en Burst worden na het kerstverlof hervat.

In januari start de aannemer mer de aanleg van een volledig nieuw wegdek met nieuwe fundering en verharding. De omleidingen blijven gelden. De rioleringswerken aan Ravenskouterslos starten na het kerstverlof. In januari gaan de aannemer ook aan de slag met de volledige heraanbleg van Ravenskouterslos. In oktober moeten de wegenwerken afgerond zijn.

Meer info op www.herzele.be/mobiliteit.