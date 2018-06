Wandeling naar Pardassenhoek 29 juni 2018

Natuurpunt Herzele maakt op zondag 1 juli een wandeling met speciale aandacht voor de wegbermen, door het glooiend landschap van de Pardassenhoek tussen Herzele en Zottegem.





"Vlaanderen heeft zoveel wegen dat de totale oppervlakte van alle wegbermen samen bijna zo groot is als de totale oppervlakte erkend natuurreservaat. Ecologisch bermbeheer kan bijgevolg sterk bijdragen tot het natuurbehoud en de instandhouding van veel wilde planten en dieren. In woon- en landbouwgebieden is er vaak geen "ongebruikte" plaats meer om wilde planten spontaan te laten groeien en de bijhorende fauna te laten overleven. Bermen vormen voor hen vaak de laatste uitwijkplaats", vertelt natuurgids Patrick Rouckhout.





De wandeling start om 14 uur aan de parking van de firma Boelaert, Hoogstraat 177 in Herzele en is gratis. Terug rond 17 uur.