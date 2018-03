Wandeling in Hasseltbos 07 maart 2018

Natuurpunt Herzele gaat op zondag 18 maart wandelen in het Hasseltbos in Ophasselt. Het 25 hectare grote Hasseltbos wordt beheerd door de Vlaamse overheidsdienst Agentschap voor Natuur en Bos en privé-eigenaren. Het natuurreservaat is erkend als Europees Natura 2000-gebied en maakt deel uit van het Vlaams Ecologisch Netwerk. Het Hasseltbos bevindt zich op de westelijke flank van de 77 meter hoge Gapenberg en biedt onderdak aan diersoorten zoals de buizerd, sperwer, boomklever, vos en bunzing. Het Hasseltbos is een typisch beukenbos. Verder komen er ook soorten voor als zomereik, es, esdoorn, en vlier. De wandeling start om 9.30 uur aan de Kerk van Steenhuize. Gids Frederik Dierickx zorgt voor de deskundige uitleg onderweg. (FEL)