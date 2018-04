Wandelen met Gezinsbond 11 april 2018

Gezinsbond Ressegem wandelt op zondag 22 april in de Zwalmstreek. Verzamelen om 13.30 uur aan de kerk in Ressegem om te vertrekken naar restaurant de Zwalmmolen waar de wandeling start om 14 uur. Via een uitgestippelde route van 9 kilometer ontdekken de deelnemers de mooiste plekjes van de Zwalmstreek. Onderweg wordt een gratis consumptie aangeboden. Inschrijven kan tot woensdag 18 april via mail naar jean.paul. stevens2@telenet.be of 0478/33. 35.91 en kost 3 euro voor leden en 6 euro voor niet-leden. Kinderen tot 21 jaar wandelen gratis mee. (FEL)