Wagen voor roofoverval op Hof van Oranje gestolen op boerderij in Borsbeke Frank Eeckhout

28 maart 2019

17u02 0 Herzele De wagen, die vijf gemaskerde gangsters gebruikten bij de roofoverval maandagavond op restaurant Hof van Oranje op de grens van Balegem en Zottegem, werd kort voordien gestolen op een boerderij in de Herzeelse deelgemeente Borsbeke. De wagen werd dinsdagvoormiddag teruggevonden over de Franse grens. “Volledig uitgebrand", zegt eigenaar Paul De Vuyst (69).

Paul De Vuyst merkte de diefstal van zijn Mitsubishi Pajero dinsdagmorgen op. “Ik stelde vast dat de wagen niet in de garage achteraan de boerderij stond. Omdat de wagen gebruikt wordt door een viertal personen belde ik hen allemaal op. Maar niemand van hen was met de wagen vertrokken", vertelt Paul. De landbouwer ging dan maar aangifte doen bij de politie. “Dat was om 9 uur al. En om 10.30 uur kreeg ik al te horen dat mijn wagen gevonden was. Tot daar het goede nieuws, want hij was volledig uitgebrand. Bleek dat gangsters mijn auto gebruikt hadden voor een roofoverval op restaurant Hof van Oranje.”

Lange oprit

Paul vindt het vreemd dat de gangsters net bij hem terechtkwamen om een wagen te stelen. “De wagen staat achteraan op mijn erf, in een garage. Van op straat kan je de garage niet zien. Je moet al via de veertig meter lange oprit naast onze woning gaan, om aan de achterkant van ons erf te komen. Bovendien was het ook nog eens donker toen de dieven langskwamen. Voor hetzelfde geld was een van hen in de beerput gesukkeld. Iemand moet die mannen hebben getipt. Dat kan niet anders", bedenkt Paul zich.

Inside job

Dat de gangsters wisten dat er op de bovenverdieping een kluis stond, doet het vermoeden toenemen dat de overval een inside job was. Maar dat wil Eliane Feliers, de 62-jarige zaakvoerster van ‘t Hof van Oranje, niet gezegd hebben. Zij runt ondertussen zo goed en zo kwaad als het kan haar restaurant verder. “De overval spookt nog steeds door mijn hoofd, maar we moeten verder hé. Mij krijgen ze niet rap klein", zegt de kranige vrouw.

Dat de auto waarmee de gangsters zich verplaatsten, gevonden is, weet ze niet. “Ik zit met heel wat vragen, maar krijg geen antwoorden. Tijdens de overval werd de politie gealarmeerd door een voorbijganger waardoor de hulpdiensten snel ter plaatse waren. Ik zou graag de naam weten van die persoon, maar dat mag blijkbaar niet. Ik zou die mens willen bedanken, want hij heeft mijn leven gered. Wie weet wat die gangsters anders allemaal met mij en mijn dienster hadden uitgespookt”, mijmert Eliane.