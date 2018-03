Wagen over de kop in bocht 10 maart 2018

02u52 0

In de Kasteelstraat in Woubrechtegem is een man met zijn Peugeot 206 over de kop gegaan in een bocht. Het ongeval gebeurde donderdagnacht omstreeks 1 uur. Net voor de gemeentegrens met Sint-Lievens-Esse verloor de man uit Steenhuize-Wijnhuize de controle over zijn wagen. De wagen vloog tegen een omheining, sloeg over de kop en bleef liggen op zijn dak. Brandweerpost Herzele kwam ter plaatse om de man uit zijn voertuig te bevrijden. De bestuurder raakte bij het ongeval gewond en werd voor verzorging overgebracht naar het Sint-Elisabethziekenhuis in Zottegem. De wagen van de man werd getakeld. Door het ongeval bleef de weg tussen Woubrechtegem en Sint-Lievens-Esse meer dan een uur afgesloten voor het verkeer. (FEL)