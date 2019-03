Wagen botst op tegenligger en belandt in gracht Frank Eeckhout

21 maart 2019

14u47 0 Herzele Op de Gentweg/N42 in Steenhuize-Wijnhuize is een wagen donderdagochtend in de gracht beland nadat die op een tegenligger botste. Niemand raakte gewond bij het ongeval

Het ongeval gebeurde donderdag omstreeks 8.30 uur tussen kruispunt ‘t Schipken en Ascoop. “Ik reed in de richting van Zottegem, toen er plots een wagen op mij kwam afgereden. Die reed volledig op het andere rijvak en botste frontaal tegen mij waarna de wagen in de gracht belandde”, getuigt de vrouw die uit de tegenovergestelde richting kwam. Beide wagens liepen heel wat schade op en werden getakeld. Het ongeval zorgde in beide richtingen voor heel wat verkeershinder op de Gentweg.