Vrouw verbrandt takken in broodoven: dak staat net niet in brand Frank Eeckhout

03 augustus 2018

12u00 0 Herzele In de Stationsstraat in Herzele heeft een vrouw er niet beter op gevonden dan enkele takken te verbranden in een broodoven die in de achterbouw van een woning stond.

Bij het verbranden van de takken sloegen enkele vlammen uit de oven omhoog, waardoor een balk van het dak begon te smeulen. Een snelle interventie door brandweerpost Herzele kon voorkomen dat het dak vuur zou vatten. Omdat het verkeer tijdens de interventie over één rijbaan moest, was er een tijdlang verkeershinder in de Stationsstraat.