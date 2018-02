Vrouw gewond na zware frontale klap 01 februari 2018

02u51 0 Herzele De Provincieweg in Borsbeke was woensdagmorgen deels versperd na een zwaar ongeval. Een Peugeot 305 met drie inzittenden reed frontaal in op een Renault Kangoo. De bestuurster van de laatste wagen werd gewond weggevoerd. De materiële schade was enorm.

Een bestuurder die met twee werkmakkers richting Zottegem reed, veroorzaakte woensdagochtend omstreeks 7.15 uur een ware ravage bij het binnenrijden van Borsbeke. "Er kwam een tegenligger aangereden met grootlichten, waardoor mijn voorganger bruusk in de remmen ging. Ik week uit en knalde op het vluchteiland in het midden van de weg", vertelt de man.





De Peugeot 305 ging helaas over het vluchteiland, waardoor het op de tegenovergestelde rijstrook richting Aalst tot een frontale botsing kwam met een Renault Kangoo. De impact was enorm en beide wagens zijn rijp voor de schroothoop. De bestuurster van de Kangoo klaagde over pijn aan de knie. Zij werd meteen voor controle naar het Algemeen Stedelijke Ziekenhuis van Aalst gevoerd. Door het ongeval was de rijstrook richting Aalst niet bruikbaar. De politie zorgde voor beurtelings verkeer en vrijwilligers van brandweerpost Herzele kwamen de weg schoonmaken. Het ongeval zorgde in de ochtendspits voor flink wat hinder. (KMJ)