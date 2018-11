Vredesboom aan sportpark De Vrede Frank Eeckhout

08 november 2018

19u19 1 Herzele Aan Sportpark De Vrede in Borsbeke staat sinds donderdagochtend een Vredesboom.

“Deze vredesboom werd in 2018 aangeplant als herdenking aan het einde van de Eerste Wereldoorlog op 11 november 1918. Laten we de slachtoffers van gisteren nooit vergeten. En laten we vandaag en morgen meer dan ooit samenwerken voor de vrede, de vrijheid en de mensenrechten”, staat er op het infobordje dat zeer binnenkort bij de boom wordt geplaatst.

Het Agentschap voor Natuur en Bos deed een oproep naar alle steden en gemeenten om naar aanleiding van 11 november 2018 een vredesboom te planten. Maar liefst 231 gemeenten en steden, waaronder dus ook Herzele, reageerden en kregen van het Agentschap Natuur en Bos een winterlinde of zomereik.