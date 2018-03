Vrachtwagen in gracht op omleidingstraject 12 maart 2018

De wagen van een firma langs de Buke in Zottegem ging tussen 7 en 8 's ochtends uit de bocht en kwam een twintigtal meter verderop op zijn flank tot stilstand. De chauffeur kon op eigen kracht zijn voertuig verlaten en had geen onmiddellijke verzorging nodig. Omdat de vrachtwagen geen hinder voor het verkeer betekende, werd hij niet meteen getakeld. Heel wat passanten die dachten dat de vrachtwagen er net lag, hielden dan ook halt. De Ressegemstraat wordt momenteel druk gebruikt door de werken aan de Stationsstraat N464 in Herzele. Zaterdagavond gebeurde iets verderop aan het kruispunt Kwakkel in Aaigem, waar voorrang van rechts geldt, ook een ongeval met blikschade.





Tegen verlichtingspaal

In de landelijke Kloosterstraat in Lede is zaterdagvoormiddag omstreeks 11 uur een Peugeot 205 tegen een verlichtingspaal beland. Een ouder koppel, met de man aan het stuur, dat richting spoorweg reed, ging om onduidelijke reden in een flauwe bocht van de weg en knalde tegen een verlichtingspaal.





De brandweer werd gealarmeerd om de mensen uit hun voertuig te helpen. Ondanks de zware schade kwamen de inzittenden er vrij goed van af. De man werd preventief naar het ziekenhuis gevoerd en de vrouw werd door haar dochter opgehaald. Eandis kwam de schade aan de elektriciteitspaal opmeten. Door het ongeval was de landelijke straat een poos afgesloten. (KMJ)