Voorleeskoffers in de Herzeelse bibliotheek Frank Eeckhout

20 november 2018

15u42 0 Herzele In de Herzeelse bibliotheek in de Wattenfabriek kan je vanaf deze week voorleeskoffers ontlenen. “We hebben er tien in voorraad", laten de bib medewerkers weten.

Van 17 tot 25 november is het de jaarlijkse Voorleesweek. De Herzeelse bib organiseert niet alleen voorleessessies voor de scholen en een verteltheater in samenwerking met Theater Harbalorifa, maar pakt ook uit met een origineel initiatief: tien voorleeskoffers. “Elke koffer is geschikt voor een bepaalde leeftijdscategorie (0-2 jaar, 3-5 jaar en 6-9 jaar) en is gevuld met vijf boeken, een handpop voor extra voorleespret en enkele voorleestips. Het aanbod is gevarieerd: voorleesklassiekers, nieuwe verhalen, prentenboeken, gedichten en boekjes om actief aan de slag te gaan met kinderen", klinkt het.

De voorleeskoffers kunnen uitgeleend worden aan de balie. Ontleners kunnen de koffer drie weken houden.