Voorjaarswandeling in het Duivenbos 30 maart 2018

Natuurpunt Herzele wandelt op zondag 8 april in het Duivenbos in Sint-Lievens-Esse. "Tijdens de wandeling ontdekken we voorjaarsbloeiers zoals de bosanemoon en de paarse schubwortel. Voorjaarsbloeiers moeten er vroeg bij zijn, voordat de bomen en struiken in blad komen. Hoe ze dit allemaal klaarspelen om in die korte en soms nog koude periode te groeien en te bloeien, kom je te weten tijdens de wandeling", zeggen natuurgidsen Frederik Dierickx en Patrick Rouckhout. De eerste wandeling start om 9.30 uur. De tweede wandeling start om 14 uur, telkens aan de oude Steenbakkerij in de Kauwstraat. Het Duivenbos kan drassig zijn, dus zeker laarzen of stevige wandelschoenen aantrekken. (FEL)