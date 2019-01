Vogels tellen in GO! BS De Trampoline Frank Eeckhout

22 januari 2019

13u12 2 Herzele Het is Vogeltelweek en daar maken de leerlingen van GO! BS De Trampoline in Herzele gebruik van om te kijken welke vogels allemaal opduiken in de schooltuin.

“We gingen aan de slag met verrekijkers en infofiches en spotten verschillende soorten vogels zoals de houtduif, de koolmees en het roodborstje. Opvallend waren ook de vele meeuwen en kauwen op de speelplaats en aan de voederplaats", klinkt het.

Voor GO! BS De Trampoline is een groene omgeving heel belangrijk. “Naast het leggen van voedsel proberen we de diertjes ook een plaats te geven op onze school. Voederplaatsen en nestkasten zijn al talrijk aanwezig, maar we plannen ook acties om een extra insectenhotel te maken en egelschuilplaatsen te bouwen. Dit schooljaar hebben we een erg speciale nestkast. Via Xperibird kunnen we een mezennest met ingebouwde camera volgen. Het nestkastje hangt er al. We hopen dan ook dat een mezenkoppel de weg vindt naar het kastje en ons heel wat mooie, leerzame momenten bezorgt", zegt directeur Els Heirweg.