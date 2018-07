Vleermuizenwandeling in Herzele

Frank Eeckhout

22 juli 2018

09u53 0

Natuurpunt Herzele organiseert op zaterdag 4 augustus een vleermuizenwandeling. "De mens is altijd al gefascineerd door vleermuizen. Zowel hun voorkomen als hun levenswijze leveren stof voor intrigerende en vaak gefantaseerde verhalen. In werkelijkheid is de vleermuis een nuttig maar ook kwetsbaar dier. Nuttig omdat het heel wat insecten opruimt. En omdat het zo kwetsbaar is geworden moeten we speciale beschermingsmaatregelen nemen. Tijdens deze wandeling gaan we op zoek naar vleermuizen in het centrum van Herzele. Met een batdetector kunnen we ook naar het specifieke geluid van de vleermuis luisteren", zegt natuurgids Frederik Dierickx. De wandeling start om 20 uur aan de kerk van Herzele en is gratis.