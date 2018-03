Vierdeklassers vragen aandacht voor watervervuiling 23 maart 2018

Met een optocht door de straten hebben de leerlingen van het vierde leerjaar van de Herzeelse scholen aandacht gevraagd voor watervervuiling. "Water is één van de belangrijkste hulpbronnen op aarde. We moeten dus alles doen om ervoor te zorgen dat ons water niet vervuild raakt. In de voormiddag volgden de leerlingen verschillende workshops die de problematiek bespreekbaar maakt. Ze leren er ook het waterlied, een strijdlied dat ze scanderen tijdens hun waterfanfare in de namiddag", zegt jeugdschepen Benjamin Rogiers.





In die muzikale optocht droegen de kinderen ook borden en spandoeken mee met opschriften die verwijzen naar de problematiek van de watervervuiling. (FEL)