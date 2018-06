Vierde familiefietstocht gezinsbond 21 juni 2018

De gezinsbond afdeling Herzele-Woubrechtegem organiseert op zondag 24 juni voor de vierde keer een leuke familiefietszoektocht. Voor de leden van de Gezinsbond is de deelnameprijs 6 euro per volwassene en 3 euro per kind. Alle andere deelnemers zijn ook welkom en betalen 8 euro per volwassene en 4 euro per kind. Kinderen jonger dan 3 jaar mogen gratis deelnemen. Starten kan tussen 13 en 14.30 uur aan de Wattenfabriek in Solleveld. "We fietsen langs rustige wegen en volgen de uitgepijlde route, ieder op z'n eigen tempo. Zo ontdekken we Herzele en omgeving en beantwoorden we wedstrijdvragen. We laten ons niet vangen aan 'strikvragen'", zegt Vera De Raedt. De prijsuitreiking vindt plaats om 18 uur. (FEL)