Verkiezing prins en prinses fluo in GO! BS De Trampoline Frank Eeckhout

03 maart 2019

11u55 0 Herzele Carnaval werd in GO! BS De Trampoline gevierd met aandacht voor fluo en talent. Elke leerling kon zich kandidaat stellen om prins- of prinses Fluo te worden.

Tijdens een talentenjacht toonden de kandidaten het beste van zichzelf. Daarnaast moesten ze zich zo origineel mogelijk verkleden met aandacht voor fluo. Dit fluoverkleedfeest werd georganiseerd in het kader van carnaval, maar ook als actie om de zichtbaarheid in het verkeer onder de aandacht te brengen. De leerkrachtenjury had de moeilijke taak om een prins en prinses te kiezen. Mattis De Winne, de jeugdburgemeester, had de eer om Moreno en Alice tot prins en prinses te kronen.